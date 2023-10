KUULA | Vala välja!: leiame põhjuseid, miks armastada Kreeka veini

Kreeka veinil on kaks nägu: ühelt poolt on tegu ühe maailma vanima veinikantsiga, kus esimesed viinamarjadest joogid kääritati juba 6000 aastat tagasi. Teisalt on Kreeka kvaliteetse ja tänapäevase veinimaana veel noor ja roheline. Kreekas on piirkondlikud erisused kliimas, kasutatavates marjades, pinnases ja sademetes väga erinevad, seega on ka veinid erinäolised. Muuseas, hetkel toimub Kreeka päris omade viinamarjasortide renessanss ja 600 kohalikust marjast umbes 100 on täna põldudel/veinimajades kasutuses.