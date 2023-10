Eestlane, kas sa hapendatud toitu sööd? Euroopa teadusuuring küsib eestlaste söögieelistuste kohta

Tallinna Tehnikaülikooli toiduteadlase Signe Adambergi sõnul on tegemist märkimisväärse uuringuga, mis hõlmab üle 30 Euroopa riigi. Küsitlus on osa Euroopa teadus- ja tehnoloogiavõrgustiku PIMENTO – COST ACTION CA20128 – Promoting Innovation of ferMENTed fOods tegevustest, mille pikem eesmärk on tõsta esikohale just hapendatud ja kääritatud toidu innovatsioonialane tegevus, mõjutada positiivselt inimeste tervist ja toitumisharjumusi, suurendada hapendatud toitude piirkondlikku mitmekesisust ja ka toetada kohalikku tootmist. Adamberg tunnistab, et sellist küsitlust ei ole Euroopas varem läbi viidud.