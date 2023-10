7 portsjonit sööki ainult 8 euro eest? See on võimalik!

RETSEPT

8 euro eest 7 portsjonit = ahjukana ja kanasupp

Esmalt sea sammud Maximasse, sest just sealt saad turu parima hinnaga ostukorvi. Selles retseptis on kasutatud Extra brändi kuivaineid ja Well Done’i ahjubroilerit, mis on taskukohasema hinnaga. NB! Pakkumised muutuvad iga nädal, seega hoia silm peal ning planeeri oma toidulaud vastavalt, et hinnas säästa.

Vaata videost, kuidas @odav.lihtne.food toidud valmistab. Sul on vaja:

1 kg Extra kuivatatud ube (vaja läheb umbes pool pakki)

1 kg Extra valget riisi (vaja läheb umbes pool pakki)

1 ahjubroiler

3 suuremat kartulit

2 porgandit

1 sidrun

1 suurem sibul

soovi korral veidi kruupe (umbes 1 peotäis)

Pane oad vette likku juba sama päeva hommikul ning lase liguneda terve tööpäev, et saaksid pärast tööd asuda süüa tegema. Hõõru ahjukana maitseainetega kokku ja lisa kana õõnsusesse mõned suuremad sibula- ja sidruniviilud. Küpseta kana umbes 90 minutit 180-kraadises ahjus, kasutades grillfunktsiooni. Nüüd võta kauss, vala sinna riis ja loputa veega. Seejärel pane riis keema vastavalt pakendil näidatud ajale.

Haki sibul, kartul ja porgand. Pane pott tulele, lisa õli, sibul ning porgand ja kuumuta seni, kuni sibul muutub pehmemaks. Seejärel lisa soovi korral veidi kruupe ja täida pott poolenisti veega. Kui ahjukana on valmis, lõika sellelt koivad ja rinnatükid. Kokku saad neli suurt kanatükki. Lisa alles jäänud kana koos luustikuga samuti potti, kalla juurde ka kanaleem, mis ahjupannile tekkis. Lisa vastavalt maitsele maitseaineid või ürte, mida kodus leidub. Nüüd pane juurde ka hakitud kartul. Lase supil podiseda, kuni komponendid on pehmed. Sega korralikult ja viimasena nopi luud välja ning jälgi, et liha luudele ei jääks.

Nüüd serveeri riisi, ube ja kana, mida peaksid saama neli portsjonit. Seejärel serveeri kanasuppi, mida peaksid saama kolm portsjonit.