Viska ära pann, mis on kriimustatud või millel kate koorub – et ohtlikud kemikaalid ei satuks su organismi. Samal põhjusel vaheta välja vana ja/või värvi muutnud pann. Kui toit nakkub põhja külge, on selle panni aeg ümber. Äkiliste temperatuurimuutuste tõttu väändunud pann ei võimalda enam ühtlast küpsetust ja ka sellist pole põhjust hoida.