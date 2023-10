Maxima superköögi telgitagused – iga päev ligi 7000 kilo koduse maitsega salateid, suupisteid ja torte

Meistrite Kvaliteedi maitsete ja kvaliteedi eest seisab hea terve meeskond, kus suur roll on täita peakokal Rauno Saarel ja teda toetaval meeskonnal. Põhirõhk on loomulikult toitude maitsel, aga samavõrra ka kvaliteedil ja toiduohutusel.

Arvestades, et Maxima enam kui 80 kaupluses käib iga päev üle Eesti 140 000 inimest, on ka valmistoidu ja poolfabrikaatide, nagu näiteks marineeritud lihatooted, ostukogused märkimisväärsed. Iga kuu valmib Meistrite Kvaliteedi köökides, mida on kokku üle Eesti 12, näiteks üle 120 tonni kulinaaria -, 50 tonni kondiitri - ja 45 tonni lihatooteid .

„Näiteks leiab meilt enam kui 250 erinevat maitsvat kuuma või külma toodet, salatitest kartulipudru, pilafi ja erinevate võileibadeni. Kondiitritooteid ehk erinevaid torte, mini- ja plaadikooke on valikus sadakond,“ kirjeldab ta. „Kõigi toodete juures järgime väga täpselt Eesti inimeste maitse-eelistusi ja ka nende arengut ning nõudlust uute maitsete järele – nii on lisandunud meie traditsioonilisele toidulauale kartulisalati ja vinegreti kõrvale ka sušid ning poked.“

„Eesti inimesed – nii meie kliendid kui ka kõik me ise, kes Meistrite Kvaliteedi köögipoolel ametis – hindavad väga kohalikku toorainet, kuna me usaldame Eesti toitu ja selle kvaliteeti. Seetõttu on paljudes meie peamistes valmistoitudes valdavalt kasutusel omamaine tooraine – Eestist on pärit meie salatite kartulid, porgandid, aga ka piimatooted, nagu näiteks majonees,“ kirjeldas Maxima Eesti peakokk. „Ka kondiitritoodetes kasutame võimalusel kohalikke marju ja puuvilju.“

Ka lihatoodete osas on Maximal Rauno Saare sõnul hea koostöö Eesti lihakasvatajatega. „Meie lettide värsked lambalihapalad tulevad Muhumaalt. Kogu värske sealiha on pärit Frank Kutteri farmidest, kus kõik sead on ise kohapeal kasvatatud ning nende sööt on valmistatud sajaprotsendiliselt kodumaisest Saaremaal kasvatatud teraviljast,“ kirjeldas Saar.

Meistrilt nõutakse ka kunstnikukätt

On levinud ütlus, et ei sööda mitte ainult suu, vaid ka silmadega. Toidukaupade pakendite loojad töötavad iga päev selle nimel, et poes ostjate pilke püüda. Samavõrra oluline on ka valmiskauba väljanägemine.

„Mina ütleksin küll ilma liialdamata, et Meistrite Kvaliteedi köökides ja Maxima valmistoidulettide taga töötamine nõuab omajagu kunstnikukätt. Alates lihatükkide lõikamisest kuni kogu kauba väljapanekuni, sättides lihad, salatid, koogid-tordid ja kõik muu selliselt, et need „räägiksid“ ostjaga,“ kirjeldab Maxima tegevjuht Kristina Mustonen neid kauplusetöötajate lisaülesandeid, millele ehk esmapilgul mõeldagi ei oska.

