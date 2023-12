Imenektarid maa-alusest „paradiisist“: kuidas valmivad ilmakuulsad ja põneva ajalooga Tesseroni konjakid

Aastaid on konjakisõbrad üritanud aru saada, mis annab mõnele joogile selle omapärase sügavuse, arengu ja noodid, milles on tunda puhast aja kulgu. Paarkümmend aastat tagasi sai selgeks, et suure tõenäosusega on põhisüüdlaseks Cognaci kuulus Tesseronide perekond, kellele kuuluvate keldrite sügavustest on pärit enam kui saja-aastased konjakid, millega teised tootjad oma jooke rikastasid.