Pilaff on lapsest peale olnud minu lemmiktoit. Muudkui ­hüüdsin kannatamatult: “Kas nüüd on valmis? Aga nüüd?“ Odrakruup annab muheda eestimaise meki. See on roog, mis seisab mitu päeva ja muutub iga soojendamisega veelgi maitsvamaks. Kõige parema pilafi hautad malmpotis, aga hädapärast kõlbab ka roostevaba paksupõhjaline kastrul.