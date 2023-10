Ettevaatust! Need tavalised ravimid paljude igapäevamenüüs olevate toitudega kohe kindlasti kokku ei sobi!

Ravimiga on alati kaasas infoleht, aga on inimesi, kes põhimõtteliselt ei taha neid lugeda, kuna kardavad, et hakkavad endale kõikvõimalikke kõrvaltoimeid ette kujutama. Kahjuks jääb neil ka oluline info saamata, näiteks see, milline toiduaine ei sobi kokku selle ravimiga ja kuidas neid ravimeid peaks täpselt kasutama.