Tulevane meisterkokk on just nende seas! „MasterChef Eesti“ teise hooaja finalistid on selgunud

Tiina on kategooria- ja brändijuht, kellele on kokkamiskirg tulnud kaasa juba emapiimaga. Tiina arvates käib armastus kõhu kaudu ning tema eesmärk on näha söögilaua taga rõõmsaid nägusid. See annab talle motivatsiooni, et pidevalt uusi retsepte katsetada ja lähedastele uusi elamusi pakkuda.

Ivari töötab igapäevaselt ettevõtja ja konsultandina. Kokandus on olnud tema suureks kireks senikaua, kui ta mäletab - juba lapsena üllatas ta oma perekonda enda tehtud hommikusöökidega. Ivarit huvitab lisaks kokkamisele ka toorainete päritolu ja kasulikkus ning tema unistus on tõsta inimeste toidu teadlikkust.

Sander on kliendihaldur, kes hakkas oma vanaema kõrvalt söögi tegemist katsetama siis, kui endal oli vanust vaid seitse. Täna peab ta oma tugevuseks Itaalia kööki ning armastab üle kõige just käsitöö pastaroogade valmistamist. “Kokkamine viib mind kõigest muust eemale. See tunne on ületamatu kui oled teinud valmis tõsiselt maitsva roa ning sööjad kiidavad seda taevani.“

Tarmo on ametilt sündmuste produtsent. Kokanduse ja tervisliku toitumisega hakkas ta tõsisemalt tegelema 11 aastat tagasi selleks, et võidelda oma ülekaaluga. Tarmo eesmärk on olla tark kokk, kes teeb süüa minimaalsete kadudega. Kui tema laste arvates on kodus külmkapp tühi, siis Tarmo käe läbi valmib sealt vabalt kolmekäiguline õhtusöök.

Telia televisiooni ja meelelahutuse valdkonna juht Birjo Kiik lisas, et „MasterChef Eesti“ uus hooaeg on startinud Eesti parima meelelahutussaate vääriliselt. „Värske hooaja avaosa tegi koheselt Inspira kanali uue vaadatavusrekordi, ületades eelmise hooaja keskmist vaadatavust enam kui 15 protsendiga. See näitab, et kodumaine „MasterChef“ on oma populaarsust veelgi kasvatanud, leidnud endale terve hulga tõelisi fänne ning võitnud paljude südamed telesaadete tihedas konkurentsis,“ lisas Kiik.

REVO TÜRK (39)

Revo on erialalt toitumisterapeut ja terviseedendaja ning söögi valmistamisel lähtub ta sellest, et taldrikule jõuaks rohkelt salateid ja köögivilju. Revo unistuseks on avada oma kokanduskool, kus ta saaks tasakaalustatud toitumise nippe ka teistega jagada.

JANIS RIZHOVS (36)

Janis on Läti juurtega filmitegija ja baaripidaja. Kunagi töötas Janis aga restorani kelnerina ning sellest ajast saati on toidumaailm talle sügavat huvi pakkunud. Läbi suure kokanduskire on Janis õppinud, kuidas valmistada külmkapis olevatest jääkidest gurmeeroogasid.

IIVIKA MONTONEN (40)

Iivika on tootmisjuht, kelle jaoks on kokkamine äärmiselt rahustav tegevus. Tema jaoks on toit miski, mis toob inimesed kokku ning millel puuduvad piirid. Kuna vürtsideta elu on Iivika meelest igav ja üksluine, siis ta paneb oma roogades rõhku just maitseainetele ja ürtidele.

ANASTASIJA TIHHAJA (25)

Anastasija on ametilt stjuardess. Kokanduse vastu hakkas ta tõsisemat huvi tundma alles paar aastat tagasi, kuid selle aja jooksul on ta õppinud igast toorainest midagi maitsvat välja võluma. Anastasija on ise taimetoitlane ning unistab sellest, et saaks ühel päeval avada oma vegan kohviku.

LEENI JANETE KREEN (18)

Leeni on õpilane, kellel vaatamata noorele vanusele on siht silme ees: tema unistus on saada kondiitriks. Küpsetamise juurde jõudis Leeni läbi katsetamise. Üks päev valmistas ta kooki, järgmine päev küpsiseid ning nii see talle meeldima hakkaski. Tänaseks on Leenil välja kujunenud ka oma firmaroog, milleks on trühvlitort.

ANASTASIA ZAEV (30)

Anastasia töötab järelvalveametnikuna. Kokkamist armastab ta seepärast, et köögis ei pea end piirama ning söögi valmistamine suudab rasketel hetkedel tuju tõsta. Anastasia tunneb end kõige rohkem omas elemendis, kui ta valmistab Aasia toite. Kokanduse vastu hakkaski ta suuremat huvi tundma siis, kui elas mõnda aega Hiinas.

PEEP PETERSON (48)

Peep on ettevõtja ning endine tervise- ja tööminister, kes vabal ajal on hoopis pühendunud “toiduminister“. Huvitavate roogade ideed tabavad Peepu nii kokaraamatuid sirvides, kui ka restorane külastades: “See on nagu Beethovenil – kui temal oli helipilt kurtide kõrvade vahel, siis minul on maitsekujutlus keelel enne, kui üldse turule lähen või pliidi juurde astun.“

LILI KOBRIN (31)

Lili on restorani juhataja, kelle unistus on kunagi välja anda “külmkapi põhja“ retseptiraamat. Selle eesmärk oleks teistele kokkuhoidmise nippe jagada. Kokanduseni jõudis Lili juba lapsepõlves. Nimelt tegeles tema ema restorani pidamisega ning Lili tolknes väikese tüdrukuna kokkadel jalus. Oma kindlaks tugevuseks peab Lili maitsete kombineerimist.

