Millist positiivset mõju lemmikloomad meile avaldavad?

Lemmikloomadel on imeline võime vähendada stressi. Nende seltsis veedetud aeg vähendab kortisooli taset (stressihormoon) ja käivitab oksütotsiini vabastamise kehas, mis tekitab meis lähedustunde ja vähendab stressi. Muidugi ei ole see alati nii, sest vahel suudavad nad meile ka stressi tekitada, kraapides diivaneid, närides jalanõusid või sirtsutades vaibale. Kuid siiski paneb positiivne mõju kõik need tembud unustama ja nende seltskonda nautima.

Koerte omamine soodustab füüsilist aktiivsust. Igapäevane piisav liikumine on omakorda seotud madalama vererõhu ja kolesteroolitasemega. Lisaks annab see võimaluse igapäevaselt ka rohkem värskes õhus viibida. Kindlasti ei ole kõikide koerte vajadused sarnased – kellele meeldib rohkem, kellele vähem liikuda –, kuid siinkohal saab ka peremees initsiatiivi üles näidata ning harjumust kujundada.

Maxima Lemmikute päevad on loodud just meie armsate sõprade rõõmustamiseks. See on hea aeg täiendada toiduvarusid ja osta oma sõbrale mõni uus mänguasi, sööginõu või hoopis riideese. Häid pakkumisi leiad paljude tuntud brändide seast, nagu Dr. Stern, Piper, Sheba, Purina One, Gourmet Gold ja paljud teised. Kampaania kestab kuni 23.10.23. Lisaks heale ja paremale, mida saad oma lemmikule, leiad ka igaks päevaks vajalikku toidukraami parema hinnaga kui mujalt.