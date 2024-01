TOIDUREIS | Soome saunapealinn trügib ka gurmeepealinnaks. Milliseid maitseelamusi pakub Tampere?

„Globaliseerumine“ pole enam ammu positiivse kõlaga sõna, mõtlen suurest kruusist cappuccino’t luristades ja Tampere populaarsuse üle juureldes, mis pole tõesti nii kosmopoliitne kui Helsingi ja kus tänaval jalutades näeb vaateakendel ka teistsuguseid brände kui igas teises maailma suurlinnas. Aga seda pole ju ka ääremaal elamine – poliitikute ja ettevõtjate nimekiri sellest, mis kõik on Eestis halvasti või kallis lihtsalt selle pärast, et elame Euroopa servas, on sama eepiliselt pikk kui globaliseerumise negatiivsete efektide loetelu. Võtan selle segadusse ajava mõtte peale suure ampsu New Yorgi juustukooki, et kõigi meie aja hädadega kuidagigi toime tulla. Ja asjad hakkavadki paistma natuke teises valguses.