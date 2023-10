KUULA | Toidupoe tagatoas: saage tuttavaks Rimi uue tegevjuhi Kristel Metsaga

Suurimate väljakutsetena järgmistel aastatel nimetab tegevjuht hindu ja töötajaid. Täpsemalt siis seda, kuidas muuta hindu selliselt, et inimesed need paremini vastu võtaks. Suuremat rõhku hakatakse panema private label’i toodetele, mis on kohalikust toorainest, kõrge kvaliteediga ja väga maitsvad, kuid mille puhul saab pakkuda paremat hinda. Samuti on üheks eesmärgiks lammutada stigma, et kaupluses töötamine tähendab, et sa oled alamakstud ja üle töötanud. Tegelikkuses on Rimi iga töökoht suurepärane hüppelaud tööpõllule.