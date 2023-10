Eestisse tulemist põhjendab Paul esialgu sarkastiliselt naljatledes soojade ilmade ja avatud Eesti inimestega, kuid tõeline põhjus peitub ikkagi armastuses. Nimelt on tema abikaasa pärit just Eestist. Paul tunnistab, et kui ta eestlannaga Lõuna-Aafrikas kohtus, ei olnud ta Eestist kunagi varem kuulnud. 2008. aastal kolis ta aga siia ja asutas peatselt ka oma kohviku.