VAATA VIDEOT | Eksperdid mekivad kuulsaid Oktoberfest Tallinna õllesid: milline neist on parim?

Oktoberfest on pidu, kus voolab õlu ja lauad on kaetud hea-paremaga Baierimaa köögist. Festivalil tohib siiski pakkuda vaid Müncheni linna piirides pruulitud õlut ja nii valatakse Oktoberfestil välja vaid kuue kohaliku tootja humalajooki. Kui varasemalt oli Oktoberfesti põhiõlleks Märtsiõlu (Marzen), siis 1970ndatel hakati valmistama erilist festivaliõlut, mis on kehalt kergem, kuid siiski täidlane ja kergelt tavaõllest kangem. Seda ikka selleks, et õllel oleks jõudu tasandada rasvase toidu raskust kõhus ja tõsta tuju.