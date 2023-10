VAATA VIDEOT | Eksperdid hindavad: kuidas maitseb viie päevaga valminud Oktoberfest Tallinna seakoot?

Oktoberfest on pidu, kus voolab õlu ja lauad on kaetud hea-paremaga Baierimaa köögist. Mis õllepidu see on, kus pole laual pikalt ahjus valminud krõbeda koorikuga seakooti või eriilmelisi Bratwurst’e? Mis festival see on ilma kartulikneedlite või hapukapsata? Oktoberfestil saabki elamuse rasvase toidu söömisest, seda kergendava õlle joomisest ja ohtrast tantsulöömisest.