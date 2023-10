Põhjalik ülevaade giididest: milliseid auhindu Eesti restoranidele jagatakse ja mille poolest need üksteisest erinevad?

2004.aastal alguse saanud Silverspoon on Eesti esimene gastronoomiakonkurss, mille eesmärk on väärtustada ja arendada toidukultuuri Eestis. Konkursist on oodatud osa võtma kõik a´la carte menüüga toitlustusettevõtted üle Eesti. Silverspooni teeb eriliseks see, et konkursil on toitlustushindajateks väga erinevate eluvaldkondade ja maitseeelistustega inimesed ehk läbilõige Eesti ühiskonnast. Nemad hindavad just seda, mis on tavatarbijale väljas söömisel oluline.