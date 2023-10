Müüti murdes – eestikeelset „tere“ peab saama iga Maxima poekülastaja

Positiivne vastuvõtt

„Oleme kogu programmi ette võtnud oma jõududega ja omal kulul, sh väliste koostööpartnerite puhul. Kuna huvilisi on rohkemgi, kui me jõudsime korraga programmi kaasata, alustame uuel aastal juba teise ringiga,“ lausus Maxima tegevjuht.

Põhjus, miks Maxima võttis kogu keeleõppeprogrammi iseseisvalt vedada ega teinud koostööd näiteks töötukassa pakutavate keeleõppe võimalustega, seisneb personalijuht Lea Kimberi sõnul riikliku õppeprogrammi jäikuses. Nii näiteks peab programmis osalev tööandja tagama, et keeleõppele suunatu ka kursuse lõpetab. Samas, märgib ta, ei suuda sedavõrd suur tööandja nagu Maxima anda iga inimese osas täit kindlust, et ta kindlasti kogu õppeprogrammi läbi teeks.

„Seetõttu valisime oma lähenemise ja tagasiside näitab, et meie inimesed on selle võimaluse hästi vastu võtnud, eriti innukad on muidugi ukrainlased. Aga ka laiemalt – suhtumine on oluliselt muutunud ja inimesed on hakanud poodides eesti keelt rohkem kasutama,“ rääkis Lea Kimber.