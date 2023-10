Mädarõigas on rikas mineraalelementide ja vitamiinide poolest. Ohtralt on temas C-, B- ja P-vitamiini, kaaliumi, naatriumi ja kaltsiumi ning mitmeid baktereid tapvaid aineid. See on ka põhjus, miks näiteks Jaapani mädarõigast wasabi’t toore kala juurde pakutakse.