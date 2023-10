Kesknädala õhtusöök! Röstitud kõrvitsa ja sibula salat ­kitsejuustuga täidab kõhu vajalike vitamiinidega

Kuumtöötlemisel võib kõrvitsat ahjus röstida, pannil kuumutada, aurutada või keeta. Kõrvitsat kannatab ka grillida. Kuna kõrvits sisaldab üsna palju vett, siis aurutades või keetes võib tulemuseks olla üsna vesise maitsega roog. Supis või toitudes, kus ongi vaja mahlasust lisada, sobib see hästi. Kui olulisem on maitsetihedus, siis tõsta kõrvits ahju röstima – see küpseb seal lausa magusaks.