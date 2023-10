Pea mõtetest tühi? Just nii saad üllatada oma töötajaid ja äripartnereid

Kui teie ettevõttel on pühadeaegsed ärikingid veel valimata, siis kvaliteetsed ja läbimõeldud kingid leiate leheküljelt arikink.ee.

Midagi tõeliselt erilist

Kui kingitus on südantsoojendav ja eriline, jääb see meelde pikaks ajaks. Ärikink.ee pakub hoolikalt kokku pandud toidukingituste valikut, kus iga detail on läbi mõeldud ja loodud selleks, et tuua rõõmu igale kingisaajale. Need kingipakid on erilised, kuna sisaldavad maitsvaid üllatusi ja käsitööd, mis on valminud siinsamas Eestis, kandes endas meie maa maitseid ja traditsioone.

Üks erilisemaid valikuid on komplektid, mis sisaldavad kauneid puidust meeneid. Lisaks maitsvale Eesti toidule leiate nendest pakkidest Astangu puuetega inimeste meisterdatud puidust käsitöömeeneid. Seega, valides neid kingikomplekte, teete rohkem kui lihtsalt kingituse – te toetate ka puuetega inimesi.

Isikupärane õnnitlus

Ärikingi teeb eriliseks veel see, et pea kõikidele kingikomplektidele saab lisada ettevõtte logoga kleebise – see kuulub hinna sisse. Samuti saab kokkuleppel kingipaki sisse panna personaalse sõnumiga kaardi või mõne muu olulise toote, mis teie ettevõtte väärtustega kokku läheb. Paljudel kingipakkidel on küljes ka silt, et saaksite ise kingisaaja nime või ettevõtte tunnuslause juurde lisada.

Lihtne ja kiire

Tänapäeva ärimaailmas, kus elutempo on kiire, vajavad ettevõtted lahendusi, mis jõuaksid nendega kaasas käia. Nii ei peaks ka kingituste valimine ja tellimine olema aeganõudev ega keeruline ülesanne.

Ärikink.ee muudab kingituste hankimise lihtsaks ja kiireks. Nemad panevad kokku hoolikalt läbi mõeldud kinkekomplektid, pakendavad need kenasti ära ja lisavad vajadusel ettevõtte logo ning personaalse sõnumi. Teie ülesandeks jääb vaid kingituste välja valimine ja tellimine. See kõik toimub sujuvalt ja kiirelt, nii et kõik osapooled on õnnelikud ja rahul.

Tooge rõõmu ja tehke head