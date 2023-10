Kvaliteetne ilutoode ei tähenda tingimata kallist hinnasilti

On tõsi, et kallima hinnaklassi ilutoodetel on omad eelised, sisaldades tihti eksklusiivseid koostisosi, mis avaldavad efektiivset mõju. Kuid see ei ole alati nii, seetõttu ei saa tingimata tõmmata paralleeli, et kallis võrdub parem. Kui pidada silmas tavapäraseid ilurituaale, mis tagavad meile naturaalse ilu, on poelettidel ka palju rahakotisõbralike tooteid, mis väga hästi oma eesmärki täidavad.