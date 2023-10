SUUR TEST | Milline pann osta? Kas odav pann teeb töö ära sama hästi kui kallis?

Meie vanaemadel olid suured rasked malmpannid, mis kestsid põlvi. Aga kui mul järjekordne pann pliidiraual hullult loperdama hakkab ja võtab toitu külge, nii et kraabi end pärast praadimist või hingetuks, kuigi alles aasta tagasi olin selle ostnud just eesmärgiga neist hädadest vabaneda. Nüüd tagantjärele on pärast pannide testimist selgeks saanud, et odavad pannid ei kestagi. Ootus, et mittenakkuv mugav pann on eluaegne, on ajast ja arust. Küll on seda endiselt vanaema malmpann.