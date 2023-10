Seda seente säilitamise viisi nimetatakse ka kuummeetodiks. See sobib hästi rikkaliku ja mitmeliigilise seenesaagi sissetegemiseks. Seeni (pilvikud, riisikad jne) võid kupatada ka kaks kuni kolm korda, et need oleksid kindlalt söömiskõlblikud. Ka ole hoolas purkide ettevalmistamisel.