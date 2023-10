Mida me lähitulevikus sööme? Rain Kuldjärv nimetab trendid, mida toidumaastikul peale fermenteerimise peagi näha saame

Üks asi on rääkida taimsetest alternatiividest. Et me teeme juustu sarnastest asjadest. Aga teine asi on see, et me suudame toota piimavalku läbi fermentatsioonibakterite ilma lehmata. Siis on võimalik teha juustu samamoodi kui lehmapiimast ja see ka maitseb siis nagu piimavalgujuust. „Ta ei ole veel täpselt same same, ja see ongi, mille arendamisega teadlased praegu tegelevad, põhimõtteliselt püüeldakse naturaalse piimatoote poole.“