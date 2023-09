Oktoberfesti õlu erineb tavalisest õllest

Oktoberfesti õlu on tavaliselt kangem kui tavaline õlu. Selle alkoholisisaldus jääb vahemikku 5,8–6,3%. See annab õllele rikkalikuma maitse ja täidlasema keha. Kõrgem alkoholisisaldus on osa traditsioonist, mis ulatub tagasi festivali algusaegadesse.

Värvus ja maitse

Oktoberfesti õlu on sügavkollane kuni merevaiguvärvi ja sellel on rikkalik maitse, mis on saavutatud pikema kääritamise ja laagerdamisega. Õllel on magusam ja karamelline alatoon, mis eristab seda teistest humalajookidest. See maitseprofiil on saavutatud tänu erilistele linnastele ja humalatele, mida kasutatakse õlle valmistamisel.

Valmistamisprotsess

Oktoberfesti õlu valmistatakse traditsioonilise meetodiga ja seda kutsutakse Märzeniks. See tähendab, et õlut valmistatakse märtsis ja hoitakse keldrites kuni sügiseni. See annab õllele erilise sügavuse ja keerukuse. Laagerdamise ajal arenevad õlles omapärased maitsed ja aroomid, mis muudavad selle nii eriliseks.

Serveerimine

Oktoberfesti õlut serveeritakse suurtes üheliitristes klaasides, mida nimetatakse Maß'iks. Need klaasid on spetsiaalselt disainitud selleks, et õlu püsiks kauem jaheda ja värskena. Suured klaasid on osa Oktoberfesti traditsioonist ja neid on kasutatud juba sajandeid.

Oktoberfest Festival sai alguse 1810. aastal, kui Müncheni linnas tähistati prints Ludwigi ja printsess Therese pulmi. Sellest ajast alates on festivalist saanud iga-aastane traditsioon, mis kestab kaks nädalat ja lõpeb esimese oktoobri nädalavahetusel. Oktoberfesti õlu kuulub traditsiooniliselt Märzeni tüüpi õllede hulka. Märzen on saksa keeles „märts", mis viitab õlle valmistamise kuule.

Oktoberfest on osa Saksamaa kultuurist ja ajaloost, mis on saanud inspiratsiooniks paljudele teistele õllefestivalidele üle kogu maailma. Oktoberfesti õlu on eriline jook, millel on oma ajalugu ja traditsioonid ning mida peetakse üheks maailma paremaks õlleks. Õlle eriline maitse ja aroom eristavad seda teistest humalajookidest, muutes selle joomise üheks festivali kõige oodatumaks osaks.

Populaarsemad Oktoberfesti õllesordid Paulaner Oktoberfest Bier Paulaner on üks populaarsemaid Oktoberfesti õllesid mitmel põhjusel. Sel on selge, merevaigu tooni värvus, mis on eristatav ja meeldivalt vahutav. Vürtsikad humalad täiendavad Paulaneri magusaid röstitud linnaseid, millele on raske vastu panna. Õlu on valmistatud nii, et sellel on silmapaistev leivamaitse, mida tasakaalustab suurepärane süsinikdioksiiditase. Hacker-Pschorr Original Oktoberfest Amber Märzen Original Oktoberfest Amber Märzen esindab kõike, mida sellise kaliibriga õlu peaks olema. See ühendab endas täiusliku linnase ja magususe segu ning üleminek kergest kleepuvusest kuivavasse lõppu. Amber Märzenis on tunda kerget vürtsi, ingverit ja rosinaid, mis meelitavad maitsemeeli puuviljaste linnasenootidega. Spaten Oktoberfestbier Ur-Märzen Oktoberfesti õlled ei saa olla originaalsemad kui see, mida pakub Spaten. Sellel õllel on ilus kuldpruun värv ja suurepärase järelmaitsega linnasemaitse. Paljud õllesõbrad armastavad selle õlle kerget süsinikdioksiidi sisaldust.

Kui tee Münchenisse on liiga pikk, saab seda autentset õlut maitsta 13. oktoobril Unibet Arenal toimuval Oktoberfestil. Proosit!

