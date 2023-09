MÕTTELAEGAS | Õpeta end õigesti sööma! Söömisharjumused kujunevad iseloomu osaks, mitte iseloom ei kujunda harjumusi

Nii keemiat, füüsikat, bioloogiat kui ka kliimamuutust saab õpetada läbi toiduteemade. Toit on füüsikalise maailma nähtus, mille abil me saame hästi paljusid protsesse mudeldada. See saab olla esimene samm õppimises, et me vaatame, kuidas mingi abstraktne teema meisse puutub. Ja siis läheme sealt edasi ­keerukamaks.