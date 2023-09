KUULA | Eesti toidu kuu podcast: proovi paepealseid maitseid, sest oktoobris toimub Lahemaa restoranide nädal

Nädala jooksul pakutakse külastajatele maitseelamusi mõisarestoranides, kõrtsides, kodurestoranides ja ökospaa söögitoas. Kõik söögikohad pakuvad külastajatele tollel oktoobrikuu nädalal just piirkonnale omaseid toite. Tekib paratamatult küsimus, mis need kohalikud Lahemaa maitsed siis on?

„Kindlasti tuleb rõhutada kartuli olulisust, seda nii toidus, aga eriti viina ajamises. Viin on Lahemaa piirkonnas olnud erilisel kohal sajandeid, teada on piirkonna rikastumisest Soome kuiva seaduse aegu sada aastat tagasi. Oleme korraldanud ka selliseid õhtusööke, kus viina on serveeritud nii toidus kui ka toidu kõrval. Kui veel olulisi toorained mainida, on need kohalikud seened ja ulukiliha,“ lisab Alaküla. Lisaks toitudele on restoranide nädalal au sees ka kohalikud veinid, mida pakuvad Valgejõe Veinivilla ja Habaja Viinavabrik.