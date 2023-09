Kuidas teha head kohvi ilma kalli kohvimasinata?

Millist kohvi kasutada? Riiulitel avaneb rikkalik valik ning kohviubade sortidest on alati esindatud araabika ja robusta, mis on toodetud erinevates riikides. Kui oled maheda kohvi austaja, eelista araabikat. Robusta kohviliik on maitselt tugevam ning sisaldab rohkem kofeiini ja umbes poole vähem kohviõlisid. Kohvisõbrale, kellele meeldib tummine, kergelt šokolaadine mekk, sobib tumedama röstiga kohv. Kergema, veidi happelisema ning õrna puuviljasse aroomiga on heledama röstiga oad. Rösti tumedus on kirjas pakendil.