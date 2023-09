Sommeljee annab nõu: kõige tähtsamad veiniraamatud, mis peaksid leidma tee iga jumalate joogist huvitatu riiulisse

Sügise hakul hakkavad tõsised raamatud enam huvi pakkuma. Seda hetke on hea ära kasutada oma hobide lihvimiseks. Mulle on enim mokkamööda veinimaailma saladusi lahti muukida raamatutest. Kuigi internet on otsatult avar ning kärme infoomandamise võimalus, siis raamatud loovad süsteemi ja lugedes vaateväli avardub, mitte ei ole need kaanest kaaneni lihtsalt fakte täis topitud. Lisaks on veebi kui allika entsüklopeediline täpsus pisut kaheldav. Sel põhjusel on kõik minu elu veini­eksamid, -võistlused ja ka -koolitused sooritatud raamatutest õpitu najal. On hulk veiniraamatuid, mis mind mu veiniteel on rööbastel hoidnud ja mõni neist isegi hoogu juurde andnud.