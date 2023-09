MasterChefi kohtunik Mihkel Heinmets: kui kokk üritab end esile tõsta mingi arusaamatu ja maitsetu juraga, siis pangu amet maha

„MasterChef Eesti“ käreda ütlemisega kohtunik Mihkel Heinmets võtab toiduga toimetamist nii tõsiselt, et naljategemiseks ja apsudeks sealjuures mahti ei jää. Uurisime, milline on olnud tema enda parim toiduelamus, mida peab oma kulinaarseks mantraks ning kuidas ta aru saab, kas saates võistleja näol on tegu talendika noore koka või täiesti lootusetu juhtumiga.