Rõõmsat kollast värvi jagub väljast ruumi sissegi. Sestap voogab ilmast hoolimata põue tunne, et päike on siin alati kohal. Halli ja valge ruumi sisustus on lakooniline, kollane lett tellimuste esitamiseks, lihtsa joonega lauad-toolid, lakke küünitav riiul mänguasjadele, vaikselt surisevad külmikud jookidele, laes risti-rästi vonklevad valgusketid, seinajoonis, mille all metallraamistusega riiul veeanuma, klaaside, kõrte, söögiriistade ja muu „abista end ise“ vajaminevaga. Lihtne, arusaadav ja mugav.