PÕHJALIK ÕPETUS | Mereannid: kuidas nende loomuomast maitset kõige paremini esile tuua?

Ehk mängib oma rolli siin ka see, et suurem osa inimesi sööb mereande peamiselt puhkusereisidel ja seega seostuvad need ajusoppides just nimelt naudingu ja puhkusega. Olen ise samuti suuremat sorti mereannifänn. Retseptides jälgin nende puhul üldiselt lihtsamat joont, kuna mereannid on ise juba nii hõrgud, et ei vaja kümmet maitseainet ega kahtekümmet lisakoostisosa, mis tapaksid nende spetsiifilise merelismagusa meki. Mereande on lihtne valmistada, kui teada mõnd nõksu ja neid kasutada. Lisaks valmivad need kiiresti ja maitsva roa võid saada lauale kõigest 15 minutiga.