Oo, kui põnev! Ebaküdoonia-õunamarmelaad sobib nii pudrule kui juustu juurde

Ebaküdoonia on kui Eestimaa sidrun ja ka hea tarretaja, kuna selles väikeses ­viljas on palju tarretumisainet pektiini. Õuntega koos saab ebaküdooniatest suure­pärase hapuka marmelaadi, mida on mõnus hommikujogurtile või -pudrule panna, aga ka juustude kõrvale pakkuda. Samuti on see suurepärane pannkoogimoos. Vali tegemiseks õige sügisene aeg, kui mõlemad viljad on parasjagu ­küpsed, ja pane ebaküdooniad koos õuntega purki.