Inspireeriv! Ukrainlanna pani Eestis käima omapärase maasikamaiustuste äri: tahan inimestele pakkuda ilu ja emotsioone

Naine on väga tänulik eestlastele, kes nad suuremeelselt, soojalt ja sõbralikult vastu võtsid. „Nad olid valmis aitama sõna otseses mõttes kõigega: alates kohale toomisest kuni selleni, et oldi valmis ära andma köögitehnikat ja mööblit,“ kiidab Yevhenija. Rasedal naisel oli uues keskkonnas kohanemisega muidugi ka raskusi, aga ta ei heitnud meelt ja kasutas ära kõiki võimalusi, et leida endale uusi sõpru. Sügisel läbis Yevhenija kohanemiskursuse ja pani end kirja eesti keele kursustele. „Kui vähegi võimalik, üritasin võimalikult hästi eesti keelt rääkida. See tegi teistele alati rõõmu,“ märkas naine, et tema edusammudele elati aktiivselt kaasa.