Neli põhjust, miks peaksid piimatooteid tarbima

Neli peamist kasu, mida piimatoodete tarbimisel saad:

Tugevamad luud! Piimatooted on tuntud oma kõrge kaltsiumisisalduse poolest, mis on hädavajalik tugevate luude ja hammaste jaoks. See on eriti oluline just kasvuperioodil lastele ja vanematele inimestele, et ennetada osteoporoosi. Piimatoodetest saame umbes 75% päevasest vajaminevast kaltsiumist.

Kasulikud valgud! Piimatooted on rikkalikud kvaliteetse valgu poolest, mis toetab lihaste arengut, parandamist ja üldist keha funktsiooni. Valgud aitavad kontrollida isu, tehes neist tasakaalustatud toidu lahutamatu osa.

Vitamiinid ja mineraalid, mida sinu keha iga päev vajab! Piimatoodetest saad olulisi vitamiine ja mineraale, sealhulgas D-vitamiini kaltsiumi imendumiseks, B-vitamiine energia tootmiseks ning fosforit kudede kasvuks ja taastumiseks ning pH tasakaalu säilitamiseks kehas.

Parem seedimine! Jogurt sisaldab probiootikume, mis soodustavad seedetrakti tervist, tugevdavad immuunsüsteemi ja aitavad säilitada tasakaalustatud soolestiku mikrofloorat. Näiteks Kreeka jogurt on väga hea alternatiiv kaalujälgijate jaoks, sest seda saab kasutada nii magusates kui ka soolastes toitudes ning see on väherasvane.

Kuidas valmistada üks maitsev hommikusöök piimatoodetest?

Selleks vajad:

1 tass Kreeka jogurtit

1/2 tassi vähese rasvasisaldusega piima

1/4 tassi röstitud kaerahelbeid või müslit

1 tass värskeid/sulatatud marju (maasikad, mustikad, vaarikad)

1 supilusikatäis mett (valikuline, vastavalt sellele, kas soovid lisada magusust)

Toimi järgmiselt:

Alusta Kreeka jogurti kihi loomisega kaussi või klaasi põhja. Vala jogurti peale vähese rasvasisaldusega piim ja sega, kuni saavutad kreemja kihi. Lisa müsli ja seejärel marjad. Soovi korral nirista marjadele mett magususe saamiseks. Naudi maitsvat ja toitainerikast hommikusööki!