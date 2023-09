ODAV, KIIRE ja LIHTNE | 12 kõige lemmikumat kodust rooga

Uuringud räägivad, et kanasupp aitab külmetust ravida paremini kui teised kuumad vedelikud. Võta kinni, mis siis sellele kaasa aitab – on see söömisel tekkiv hubane ja soe tunne või armastusega keedetud kanapuljong. Igal juhul on selle supi valmistamiseks investeeritud aeg vaeva väärt.