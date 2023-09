Hea nipp: üleliigset õunasaaki saad säilitada koogitäidisena sügavkülmas

September on aeg, mil õunu enam ühel hetkel ära süüa ei jaksa, maha kukub neid ka üksjagu ja kui teada on, et klassikalistel õuntest hoidistel, nagu moos või kompott, pole meie peres eriti minekut, aga kookidel on, siis mõeldud-tehtud. Sügavkülmikus ka veel ruumi on, et keeta juba nüüd valmis õunapiruka täidis. Mina kasutan hoidistamiseks crip-kotte, mida tohib kasutada sügavkülmas, aga põhimõtteliselt saad täidist ka läbikuumutatud purkides hoidistada. Talvel mõnus igal ajal võtta.