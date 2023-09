Põhivead kalorite lugemisel: millised kalorid igapäevasest arvestusest tihtipeale välja unustatakse?

Vaid toores toidus leiduvad ensüümid, hapendatud toidus pesitsevad head bakterid ja täisteratoodetest saadavad kiudained toetavad meie ainevahetust ja on toiduks seedetrakti mikroobidele. Osa köögivilju omastuvad paremini kergelt kuumutatult. Sellepärast ongi hea süüa köögivilju nii värskelt kui kuumutatult. Seda on hea meeles pidada, et menüü oleks mitmekesine ka maitselt ja konsistentsilt. Kuumutatud toidus puuduvad ensüümid, sest need hävinevad juba 47 kraadi juures. Seepärast on oluline süüa kuumtöödeldud toidu kõrvale toorsalatit. Värskelt pressitud porgandimahlast saad küll vajalikud ensüümid, kuid toorest porgandit närides saad lisaks ka kõhubakterite toiduks olevaid kiudaineid.