Kuidas täita kõhtu heade bakteritega? Ja miks seda üldse tegema peaks?

Mikrobioom on kodu tuhandetele mikroorganismide kooslustele. Enam kui pool inimorganismi rakkudest ei ole inimese enda rakud. Mikrobioomi moodustab 39 triljonit (ehk miljon miljonit) mikroobi, kes elavad kas soolestikus, nahal, suus, üldse inimkudedes. Me elame nende organismidega sümbioosis. Võimalusi, kuidas soolestikku täita heade bakteritega, on vähemalt kaks. Esmalt proovi saavutada bakterite juurdekasv, andes neile kiudainerikast, st taimset toitu, ja teiseks boost'i neid, lisades oma igapäevamenüüsse hapendatud toidud.