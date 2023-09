Kes iganes on Kihnus käinud, see on kohalikku toitu mekkides tõenäoliselt ka sealsed räimerullid ära proovinud. Oma Tõstamaa suvekodus, kus rannalt Kihnu ilusti ära paistab, olen räimerulle sageli otse saarelt tellinud. Ikka nii, et et annad räimerullide meistrile Margele teada, tema teeb need Kihnus valmis ja pistab Kihnu Virve praami peale.