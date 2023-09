KUULA | Vala välja!: en primeur ehk miks osta Bordeaux’st veini vaadiga?

„En primeur’i oksjonitel müüakse tulevikku, potentsiaali ja usku. Enamasti saab sedasi varem veini ostes hinnas kuni 30% alla,“ räägib Baleni veinikaupmees Robert Vahur, kes on ise enam kui 10 aastat oksjonitel osalenud. „Kes natukene midagi Bordeaux’ kohta teab – hetkel pole eriti võimalik sellise tehinguga kaotada. Eelmise aasta veinid jõuavad diili teinuteni kaks-kolm aastat hiljem ehk alles siis, kui veinimaja on leidnud, et vein on müügiks valmis.“

En primeur’i illustratsiooniks sobib ehk järgnev näide – kast 1989. aasta Chateau Haut-Brioni esimest veini müüdi 1990. aastal en primeur’i käigus 600 euro eest, kuid praegu on selle kasti turuhind umbkaudu 17 000 eurot. Loomulikult tuleb siia arvestada juurde ka ajaline väärtuse kasv, kuid selge on see, et selline futuurtehing on kasulik.

„Selgituseks tuleb öelda, et vaati veiniga tegelikult osta ei saa, osta saab näiteks kasti sellest vaadist. Siis, kui vein on pudelisse villitud,“ mainib Vahur. Sõltuvalt tootjast on kast kas kolm või kuus pudelit. „Ning ostmiseks pakutakse – sõltuvalt veinimaja tasemest ja prestiižist – kolm kuni paarikümmend pudelit“. Algusaegadel hakati vaadimüüki tegema, et võtta ettemüügiga maha veinimaja riskid, tänaseks on sellest saanud pigem traditsiooniline turundusüritus. Kuigi väiksemate veinimajade pilgu läbi on siiani tegemist ka korraliku riskimaandusega.

Kellel on huvi en primeur veinide vastu, saab uurida võimalusi lähemalt Baleni kodulehelt: www.balen.ee/teenus/en-primeur/

