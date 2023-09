Viis suussulava menüüga tänavatoidu restorani, mida lihtsalt ei saa külastamata jätta

Viru Burger - Burgerielamus eestimaisest toorainest

Viru Burgeri restoranides ootab sind rikkalike maitsete paradiis! Restorani teeb teistest burksirestodest erilisemaks eelkõige see, et maitsvad eined on valmistatud eestimaisest toorainest, iga päev värskelt küpsetatud saiadest ja isetehtud maitseaineseguga kartulitest.

LIT Food Truck - Kvaliteetne tooraine, mitmekülgne menüü ja sõbralik teenindus

Kui otsid elamust, mis paneb su maitsemeeled tantsima, siis LIT Food Truck on õige koht. Nende menüüst võib leida tõeliselt põnevaid maitseid, alates erinevatest burgeritest kuni döner kebabideni. Üks rahva lemmikutest on kindlasti kana döner special ning mainimata ei saa ka jätta ehtsat vegan kana kebabi, mis on nii autentne, et seda on raske päris kanalihast eristada. Menüüs on ka lai joogivalik värskete mahlade, karastusjookide ja isegi käsitööõllede näol ning laste lemmikroog mac&cheese nuggets. Lisaks on seal iga nädal soodsad kombopakkumised.