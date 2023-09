Argiõhtute päästja | Hakklihast valmivad igasugused toidud kärmelt ja vaevata

Rasvavaesest veisehakklihast ja värvilistest köögiviljadest panniroog on toekas ja toitev eine. Pasta keeda hautise valmimise ajal. Selle valmistamiseks kulub aega umbes 30 minutit.

Hakklihapajarooga võib pidada koduseks kiirtoiduks või siis ... laisa mehe roaks. Selle asemel, et teha suur lihatükk koos erinevate lisanditega, saab kõik ühel pannil kiiresti valmis praadida ja hautada. Imelihtne, eks ole!

Mahlane sisu ja eriti krõbe pealiskiht moodustavad omavahel tõelise ahvatluse. Seda imemaitsvat pirukat on nii kerge teha!

Tomati ja tšilliga maitsestatud hakklihasupp sobib hästi külma talveaega – on tervislik ja maitsev roog argiõhtuks.

Karjuse pirukas ehk shepherd’s pie on pärit Briti köögist. Kuigi nimi viitab justkui tainast küpsetisele, on see hoopis ahjus üle küpsetatud vormiroog – väga maitsev ja toitev.