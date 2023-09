Sibulatee puhvetite päeval punutakse sibulapatsi ja valitakse parim sibulapirukas

Selle aasta töötubadest on põnevaim toimumas Nina külas, Peipsi Caravani puhvetis. Seal võetakse ette pika sibulapatsi punumine. Perenaine Inna Kook sõnab, et on ette valmistanud sadakond kilo sibulaid, millest võiks vähemalt kolme-meetrise kui mitte pikema patsi saada. Iga külaline saab oma osa anda punumisse ning seeläbi ka sibulavaniku valmistamise võtted selgeks.



Viiendat korda valitakse puhvetite päeva ajal ka Sibulatee sibulapirukameister ning pilkupüüdvaim sibulamüügikoht. Uus sibulapirukameister selgub kella 11:40 paiku Kolkjas Peipsimaa Pärimuskeskuses peale žürii tublit tööd. Meistritiitlile saavad kandideerida kõik Sibulatee piirkonnas ehk Peipsiääre vallas elavad inimesed.



Puhveteid avatakse terves Sibulatee piirkonnas alates Tähemaast Rannani ning Välgist Sipelga külani. Puhvetite päeva peakorraldaja, MTÜ Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe: „On väga rõõmustav näha, et mõni puhvet on rivis juba kaheksandat korda. Samuti on meeldiv, et järjest tulevad uued seltskonnad meie kampa – sel aastal on just väikese naabruskonna ja sõpruskonna puhvetid avanemas nii Välgi metsade keskel kui Haavakivi ja Ranna külades.“



Puhvetite menüüdesse jõuavad muidugi erinevad sibularoad, on rohkesti seenetoite, erinevaid suppe alates jäätisesupist kalaseljankani, toekamat toitu põdralihapelmeenidest ahjusooja suitsulihapraeni. Muidugi on koju kaasa ostmiseks nii sibulaid, hoidiseid kui kohalikku käsitööd.



Kultuuriprogrammis toimuvad erinevate bändide ja esinejate ülesastumised, kodaverekeelne folkloorietendus, tuurid loomapargis ning terve pika päeva lõpetab saksa-stiilis õllepidu Alatskivi Mõisa Talli hoovis. Päris esimest korda Sibulatee puhvetite ajaloos avatakse ühes puhvetis ka saun – selle aasta Sibulatee saunafESTil rahva lemmikuks valitud jurtasaun köetaks soojaks Rannamõisa puhvetis ja kõik soovijad on sauna oodatud!