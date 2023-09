Nüüd, kui värsked ja lõhnavad tomatid on kasvuhoonetes valmis saanud, on absoluutselt kõige õigem aeg süüa tomativõileiba. Tomat on aga üsna veerikas ning muudab leiva-saia läbi vettinuks ja suhteliselt söömiskõlbmatuks. Selle vältimiseks on aga paar kavalat nõksu.