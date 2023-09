KUULA | Lapsevanem, kuidas on lood sinu lapse kooli köögis?

„Meil on siin tasakaal paigast ära: kokkade igapäevane tööpanus on suur, kuid muu keskkond, töötingimused ja palgad ei tule sellele järele,“ tõdes Esajas. „Meie tarbijana hindame seda, mis on taldrikul, aga me ei tea, mis on selle taga. Tihtilugu on köögitöötajal päeva jooksul väga palju erinevaid kohustusi, aga me jätame selle tähelepanuta ja töökoormus ei pruugigi kajastuda palgas. Sageli on kokal nii tihe tööpäev, et ta ise ei saa lõunat süüa ega ka puhkepausi teha,“ lisas ta.