Toome kompotid tagasi! Neli nostalgiahõngulist puuviljakompotti, kus suvelõpumaitsed säilivad kenasti ületalve

Sügavkülmutamise vastu ei saa, see aitab kiirel ajal saagiga osavalt toime tulla. Nii moosi- kui ka kompotiriiulitel ulubki sageli aga tuul ja koguneb tolm. Samas kui kusagil ploomikompotti mascarpone-kreemiga pakutakse, ohkab sinus miski õrnalt ja õndsalt. Kompotis kasutatud suhkrukogus on siiski tükk maad väiksem kui moosidel, mistõttu võiks siirupileemes marjad-puuviljad palju sagedamini pildil olla. Kompotti on imelihtne teha ja marjade-puuviljade maitse on neis üsna vähe moondunud.