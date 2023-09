KUULA | Joogisaade „Vala välja!“: Kohv valmistab veini ehk kuidas eestlanna Luxembourgis viinavääte vaigistab

„Luxembourgi sattusin läbi juhuse, kui Bordeaux linnas ootasin vastuseid välja saadetud tööotsingukirjadele ja kohtusin ootamatult vana sõpra, kes mind ootamise ajaks enda juurde korjele kutsus. Prantsusmaale enam tagasi ei tõmmanud ja olen oma otsuse üle äärmiselt õnnelik. Luxembourg on maa, kus on tänu noorema generatsiooni vähenevale huvile veinitootmise vastu võimalik rentida maad väga heas piirkonnas ja alustada oma katsetusi,“ räägib Kaja oma elust Luxembourgis.

Lisaks sellele pinnisime välja ka teadmise, millistes hästivarustatud restoranides on Eestis võimalik Kaja veinibrändi Racines Rebelles (Mässulised Juured) jooke nautida. Kuivõrd Kaja on ka biodünaamiliste veinide eestkõneleja, siis on tema veinid ka hea võimalus teada saada, mis imeloom see biodünaamiline vein üldse on.