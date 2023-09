Viis Tallinna kohvikut, kus oma sügisene pärastlõuna veeta

Soe ja särav atmosfäär

Kooker on tõeline pärl Tallinna kohvikumaastikul, pakkudes maitsvaid soolaseid ja magusaid minipannkooke. Kohvikute interjöörid on omanäolised ning atmosfäär on kohandatud vastavalt ümbrusele - olgu selleks ajalooline Vanalinn, energiline Balti Jaama Turg, hubane Kadriorg või kogukonnalik Mustamäe. Kooker ei näe oma külastajates kliente, vaid sõpru, ning iga päev tehakse kõik selleks, et neid oma kohvikutes rõõmustada.