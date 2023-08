KUULA | Toidupoe Tagatoas: noored on motiveeritud Rimisse tööle tulema, kui neid pisut juhendada

Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppe bakalaureuseastme lõpetanud Getter Linde lõputöö keskendus probleemile, mis on aktuaalne kõikjal: kas noored on motiveeritud õppimise kõrvalt ka tööd tegema? Läbi viidud praktilise koolituse tulemusel selgus, et probleemiks pole mitte noorte soov, vaid puudulik juhendamine koolis ja infopuudus, kuidas tööd leida.